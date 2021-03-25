شكرا لقرائتكم خبر عن هل عدلت الحكومة سن التقدم لمبادرة إحلال السيارات لـ65 سنة؟.. مصادر تُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد فى الأيام الماضية بعض المعلومات حول اتجاه الحكومية لتعديل سن التقدم لمبادرة إحلال وتجديد السيارات من 60 سنة ورفع السن إلى 65 سنة، وهذا ما ردت عليه مصادر حكومية ذات صلة بملف تخريد وإحلال السيارات وأكدت أن أقصى سن للتقدم فى هذه المبادرة هو 60 سنة فقط

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن التعديل الذى أجرته الحكومة على المبادرة فى الأسبوع الثانى من مارس الجارى، استهدف رفع سن التقدم للمبادرة من 55 إلى 60 سنة، كنوع من التسهيل على المواطنين الراغبين فى الاستفادة من المبادرة، وبعد تلقى شكاوى حول ضرورة ارتفاع سن التقدم ليستفيد من المبادرة أكبر عدد من المستفيدين.

وتستهدف الحكومة خلال العام الحالى إحلال 70 ألف سيارة تعدت الـ 20 عاما، تشمل 55 ألف سيارة أجرة وملاكى، و15 ألف ميكروباص، ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعى - بنزين)، ومن المنتظر إحلال 250 ألف مركبة قديمة بأخرى جديدة بحلول عام 2023، بحسب وزارة الصناعة والتجارة فى بيان سابق.

وشهدنا الأيام الماضية، لغط كبير حول سن التقدم لمبادرة تخريد السيارات، خاصة بعد المعلومات التي ترددت عن تعديل سن المتقدمين للمبادرة إلي 65 سنة بدلا من 60 سنة، خاصة وأن مبادرة تخريد السيارات المتهالكة التي تنطبق على السيارات القديمة والتي مر على تاريخ تصنيعها 20 سنة شهدت عدت تعديلات جديدة كان آخرها تعديل مدة تملك السيارة من ثلاث سنوات إلى عامين فقط، وهو ما نسعى فى الخليج 365 لتوضيحه بصورة دائمة للقراء.