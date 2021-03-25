شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 388 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع مزيدا من عمليات جني الارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 365 فلس كمستوى اول،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 405 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 385.0 وبين مستوى المقاومة هو 394.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط