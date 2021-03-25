شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 807 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، وهو ما يشير إلى امكانية تراجع السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 785 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 817 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 802 فلس وبين مستوى المقاومة هو 810 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط