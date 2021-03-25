شكرا لقرائتكم خبر عن السور (SOOR) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لأسفل خلال تداولات امس الاربعاء حيث اغلق عند مستوى 118 فلس، لينزلق بذلك ايضا اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 116 فلس كمستوى أول ثم 114 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 121 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 117.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 118.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط