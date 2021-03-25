شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات الاربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 39.30 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 35 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 41 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 38.0 وبين مستوى المقاومة هو 40 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط