شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 756 فلس، وبالنظر إلى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع تراجعات قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 725 فلس كمستوى أول خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 770 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 753.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 758.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط