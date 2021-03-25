شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل مرة أخرى ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 177 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 170 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 185 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 175 فلس وبين مستوى المقاومة هو 178 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط