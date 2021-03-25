شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 218 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فمازالت رؤيتنا سلبية تجاه السهم ونتوقع امكانية الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 213 فلس خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 223 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 216 وبين مستوى المقاومة هو 219 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد