شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 77 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 77.50 فلس، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم الهام عند 73 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 78 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 76 وبين مستوى المقاومة هو 77.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط