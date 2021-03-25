شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز (MARAKEZ) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 33.60 فلس، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل إلى 36 فلس كمستوى أول ثم 42 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 31 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 32.1 وبين مستوى المقاومة هو 36.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد