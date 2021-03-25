شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاربعاء مرتفعا عند مستوى 229 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 225 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 230 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 212 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 232 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 217 فلس وبين مستوى المقاومة هو 228 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط