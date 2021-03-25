شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 10166 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 10213 نقطة، مقتربا من مستوى مقاومته الحالي عند 10300 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 9950 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,182 بينما مستوى المقاومة هو 10,229 نقطة