شكرا لقرائتكم خبر عن محللون: مخزونات النفط الخام الأمريكية من المرجح أن تنخفض في بيانات وزارة الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «تتراوح التقديرات من انخفاض قدره 4 ملايين برميل إلى زيادة قدرها 2.1 مليون برميل»

من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل طفيف مقارنة بالأسبوع السابق في البيانات المقرر صدورها من وزارة الطاقة، وفقًا لمسح للمحللين والمتداولين أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأظهرت تقديرات 10 محللين ومتداولين أن مخزونات النفط الأمريكية من المتوقع أن تنخفض بمقدار 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مارس. ويتوقع 4 من المتنبئين الاقتصاديين انخفاض مخزونات النفط مقارنة بالأسبوع السابق، بينما يتوقع 6 منهم زيادتها. وتتراوح التقديرات من انخفاض قدره 4 ملايين برميل إلى زيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن ترتفع مخزونات البنزين بمقدار 700 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا للمحللين. وتتراوح التقديرات من انخفاض قدره 1.3 مليون برميل إلى زيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

أيضًا، من المتوقع أن يرتفع مخزون نواتج التقطير، التي تشمل زيت التدفئة والديزل، بمقدار 200 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق. وتتراوح التوقعات من انخفاض 1.5 مليون برميل إلى زيادة قدرها 3 ملايين برميل.

ومن المحتمل أن يكون استخدام المصافي قد ارتفع بمقدار 3.4 نقطة مئوية، ليصل إلى 79.5 ٪ من طاقتها، حيث عادت المصانع إلى وضعها الطبيعي بعد عاصفة شتوية كبيرة هبت الشهر الماضي وأجبرتها على الإغلاق. وتتراوح التوقعات من زيادة قدرها 2 % إلى 5.4 %، ولم يقم أحد المحللين بتوقع المعدل المحتمل هنا.