شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر على انخفاض في ظل زيادة قوة الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «يمكن أن يؤدي الإنفاق المرتفع إلى الضغط على الدولار، مما يوفر الدعم لأسعار الذهب المقومة بالدولار»

«الذهب مقيد بالنطاق الحالي بين 1600 إلى 1800 دولار، ولكنه سيميل نحو الاتجاه الهبوطي على المدى القصير»

استقرت العقود الآجلة للذهب بعد تعرضها لخسارة أول أمس الثلاثاء، حيث ساهمت قوة الدولار الأمريكي في ثبات سعر المعدن الأصفر عند أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع.

وأظهر مستثمرو الذهب رد فعل محدودا على أول يومين من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام الكونجرس حول قوة الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي تصارع فيه أمريكا تأثيرات وباء كوفيد- 19.

وقال جيف رايت، كبير مسؤولي الاستثمار في مؤسسة وولفباك كابيتال، لموقع ماركت ووتش: «يبدو أن باول ويلين يعملان عن كثب، وبتنسيق جيد، للسماح بمستوى تضخم معتدل، ولكنهما أيضًا لن يدعوا التضخم يقوى أكثر من اللازم أو يخرج عن السيطرة».

وأضاف رايت: «يبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتاحًا للارتفاع الأخير في عائدات سندات الـ10 سنوات؛ كأداة لتخفيف الضغوط التضخمية على المدى الطويل، وهذا يتسبب في استقرار أسعار الذهب».

واستطرد رايت: «مع ذلك - وبالنظر إلى مقدار حزم التحفيز – كان يجب أن ترتفع أسعار الذهب». ويمكن أن يؤدي الإنفاق المرتفع إلى الضغط على الدولار، مما يوفر الدعم لأسعار الذهب المقومة بالدولار. وتفكر إدارة بايدن في إقرار حزمة بقيمة 3 تريليونات دولار للإنفاق على البنية التحتية والتعليم ومكافحة تغير المناخ.

وفي الوقت الحالي، قال رايت إن الذهب «مقيّد بالنطاق الحالي بين 1600 إلى 1800 دولار، ولكنه سيميل نحو الاتجاه الهبوطي على المدى القصير».

وانخفضت عقود الذهب تسليم أبريل بنحو 13 دولار، أو ما يقرب من 0.8 ٪، لتستقر عند 1725.10 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.2 ٪ يوم الإثنين الماضي. وتُظهر بيانات شركة فاكت ست أن ذلك كان أدنى مستوى إغلاق منذ 12 مارس الجاري للعقود الأكثر نشاطًا.

في غضون ذلك، خسرت عقود الفضة تسليم مايو نحو 54 سنتًا، أو 2.1 ٪ من قيمتها لتغلق عند سعر 25.23 دولار للأونصة - وهو أدنى مستوى لها منذ يناير الماضي -، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 2.1 ٪ في الجلسة السابقة.

وتسبب التفاؤل بشأن سرعة التعافي من الوباء مع احتمال ارتفاع التضخم بتشكيك المستثمرين في خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة ومشتريات السندات. وجعل ذلك نتائج شهادة باول ويلين متوقعة بدرجة كبيرة، في الوقت الذي يعيد به المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن حدوث انتعاش عالمي سريع وواسع النطاق.

وخلال شهادة يوم الثلاثاء الماضي، قال باول إنه لا يعتقد أن أي ارتفاع في التضخم هذا العام سيكون كبيرًا أو مستمرًا. وأضاف أيضًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه الأدوات اللازمة للتعامل مع ارتفاع التضخم.

وأدلى عدد من رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإضافيين بتصريحات يوم الثلاثاء أيضًا، حيث تحدث روبرت كابلان من بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية دالاس خلال وقت مبكر يوم الثلاثاء «مستخدمًا نبرة أكثر تشددًا، ومشيرًا إلى أن عائدات السندات لم تنته من الارتفاع على المدى القصير»، حسبما قال رايت.

وأضاف «إن ارتفاع عوائد السندات وحده أضعف الذهب، وعزز الدولار الأمريكي في تعاملات الثلاثاء».

ولا يتوقع غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حدوث ارتفاع قياسي في سعر الفائدة إلا بعد عام 2023. وأظهر أحدث مخطط نقطة للاحتياطي الفيدرالي حول توقعات أسعار الفائدة القياسية أن 4 مسؤولين يتوقعون حدوث الارتفاع الأول في العام المقبل، و7 منهم يتوقعون زيادته بحلول عام 2023. وقال كابلان إنه كان واحداً من الأربعة بالفريق الأول.

وجاء التداول في المعادن النفيسة في الوقت الذي بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.64 ٪، أي أقل بـ5 نقاط أساس من يوم الإثنين. ويمكن أن يؤدي تقلص العوائد إلى جعل الذهب أكثر جاذبية نسبيًا مقارنة بالمعادن النفيسة الأخرى التي لا يوجد بها خصومات.

وقال مايكل أرمبروستر، الشريك الإداري في شركة ألتافيست لماركت ووتش: «على الرغم من أننا شهدنا تأجيلًا في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أننا لا نزال في بيئة تسمح بارتفاع أسعار الفائدة، وهذا أمر سلبي بالنسبة للذهب والفضة».

وأضاف: «ربما نحتاج إلى الوصول لمرحلة الانهيار الحقيقي في أسواق الأسهم حتى تتغير سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقتها يمكن أن يغير ذلك مسار أسعار المعادن النفيسة».

وتابع: «بالنسبة للمتفائلين للغاية بشأن الذهب، فمن المرجح أن تظل أحوال السوق صعبة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة».

وأدت زيادة قوة الدولار الأمريكي إلى خلق رياح معاكسة في سوق سبائك الذهب يوم الثلاثاء الماضي، مما جعل الأصول المرتبطة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. وارتفع الدولار بنسبة 0.6 ٪، وفقًا لمؤشر آي سي إي للدولار الأمريكي.

وقال رايت إنه «لا يزال متفائلًا بشأن انتعاش الذهب على المدى الطويل إذا تم تمرير حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 3 تريليونات دولار بعد موافقة الكونجرس، ولكن على المدى القريب سيتأثر الذهب بتغير عائدات السندات لأجل 10 سنوات» والارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة، والذي سيحدث في وقت أقرب مما يتوقع معظم الناس.

وفيما يخص المعادن الأخرى في بورصة كومكس، فقدت عقود النحاس تسليم مايو ما يقرب من 1.5 ٪ من قيمتها، أو ما يعادل 4.08 دولار للرطل. وتراجعت عقود البلاتين تسليم أبريل بنسبة 0.8 ٪، لتصل إلى 1174.60 دولار للأونصة، بينما ارتفعت عقود البلاديوم تسليم يونيو بنسبة 0.7 ٪، لتصل إلى 2617.30 دولار للأونصة.