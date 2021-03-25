شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر حكومية: التعاقد على تصدير 5 شحنات غاز مسال إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن التعاقد على تصدير5 شحنات غاز مسال خلال شهر إبريل 2021 من مصنع إدكو للإسالة لافتا أنه جارى التعاقد علة شحنات أخرى للتصدير خلال تلك الشهر وأيضا التعاقد على عدد من الشحنات لشهر مايو القادم.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حجم الشحنة الواحدة يتراوح ما بين 150 – 160 ألف متر مكعب غاز مسال، لافتا أن المصنع إدكو يعمل بكامل طاقتة من إجل تلبية الطلب المتزايد على الغاز المسال.

وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.