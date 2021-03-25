شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إنتل" يتخلى عن مكاسبه ويغلق على انخفاض بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "إنتل" خلال تداولات اليوم الأربعاء متخليا عن المكاسب القوية التي حققها في بداية الجلسة مدعوما بخطة الإنفاق الضخمة التي أعلنتها شركة التكنولوجيا الأمريكية.



وكشفت "إنتل كورب" عن خطة لإنفاق 20 مليار دولار في بناء مصنعين للرقاقات الإلكترونية بولاية "أريزونا".



وذكر المدير التنفيذي لـ"إنتل" "باتريك جيلنسجر" أن خطة بناء المصنعين تتماشى مع رغبة الشركة في خطتها لأن تصبح أكبر مورد للرقاقات الإلكترونية لشركات التكنولوجيا الأخرى.



وأضاف أن الشركة سوف تعزز نشاط تطوير الرقاقات الإلكترونية وأشباه الموصلات من أجل الاستحواذ على نصيب أكبر في هذا السوق.



يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه العالم خلال الوقت الحالي من نقص حاد في أشباه الموصلات الأمر الذي ينذر بمشكلة وعائق أمام شركات التكنولوجيا والسيارات.



وفي ختام الجلسة، انخفض سهم شركة "إنتل كورب" بنسبة 2.3% إلى 62 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 67.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 61.9 دولار.