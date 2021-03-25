شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" ينخفض بنحو 5% بالتزامن مع تراجع البيتكوين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل انخفاض البيتكوين والتي ارتبطت في الآونة الأخيرة بشركة السيارات الكهربائية الأمريكية.



وصرح المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" في تغريدة نشرها اليوم على حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" أنه من الممكن الآن شراء سيارات "تسلا" باستخدام العملة الرقمية البيتكوين.



وأشار "ماسك" إلى أن الدفع عن طريق العملة الرقمية البيتكوين سيكون متاحاً أيضاً للعملاء خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.



وأضاف أن أي عملة رقمية بيتكوين ستتلقاها "تسلا" مقابل بيع سياراتها سوف يتم الاحتفاظ بها، ولن يتم بيعها أو تحويلها إلى نقود سائلة.



تجدر الإشارة إلى أن "تسلا" أعلنت في شهر فبراير/شباط الماضي شراء عملة رقمية بيتكوين بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار في استثمار غير تقليدي من جانب الشركات التكنولوجية.



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم "تسلا" بنسبة 4.8% وأغلق جلسة الأربعاء عند 630.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 668 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 630.1 دولار.