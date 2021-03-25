شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء متأثرة بالضغوط على القطاع التكنولوجي لتتخلى عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.632%.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر طلبات السلع المعمرة بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.7%.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح بالأمس أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكنه ذكر اليوم في شهادته الثانية أمام الكونجرس بأنه يتوقع أن يشهد عام 2021 نموا قويا للاقتصاد الأمريكي نتيجة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.



وفي سوق النفط، قفزت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 5.9% أو ما يعادل 3.42 دولار وأغلق الخام عند 61.18 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.03 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 5.9% أو ما يعادل 3.62 دولار وأغلق الخام عند 64.41 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.1 دولار وأقل سعر عند 60.4 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بثلاث نقاط إلى 32420 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 32787 نقطة وأقل مستوى عند 32418 نقطة.



وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 3889 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3942 نقطة وأقل مستوى عند 3889 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 2% (ما يعادل 266 نقطة) إلى 12961 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13292 نقطة وأقل مستوى عند 12961 نقطة.