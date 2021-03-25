شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تنخفض بضغط من ارتفاع الدولار وتساقط أمطار غزيرة في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تساقط أمطار غزيرة في مناطق شاسعة بالولايات المتحدة مما يدعم جودة ووفرة محصول الشتاء من القمح.



وأزهرت بيانات بأن شركات كورية جنوبية اشترت ما يعاد 66 ألف طن من محصول القمح لاستخدامه أعلاف للحيوانات.



وكشف مسح اجرته وكالة رويترز عن أن تقديرات صافي صادرات الولايات المتحدة من القمح خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من مارس/آذار تتراوح بين 150 ألف و500 ألف طن عن موسم التسويق 2020/2021 مقارنة بتصدير نحو 390 ألف طن من القمح خلال الأسبوع السابق له.



من ناحية أخرى، مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 1.6% وأغلقت الجلسة عند 6.24 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.38 دولار وأقل سعر عند 6.24 دولار.