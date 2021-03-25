شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتأثر بصعود الدولار تغلق على استقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صعود العائد على سندات الخزانة.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.632%.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر طلبات السلع المعمرة بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.7%.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح بالأمس أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكن وزيرة الخزانة "جانيت يلين" صرحت بأنها تتوقع بلوغ وتيرة التوظيف الكاملة في عام 2022.



من ناحية أخرى، مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار عند 25.23 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس عند 25.430 دولار في حين سجل أقل سعر عند 25.020 دولار.