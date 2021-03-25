شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه إلى أكثر من 5% و"برنت" أعلى 64 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب تعطل حركة الملاحة في قناة السويس، ووسع الخام مكاسبه على الرغم من صدور بيانات أظهرت ارتفاع المخزونات الأمريكية على خلاف المتوقع.



وكانت السلطات المصرية قد أعلنت تعطل الملاحة في قناة السويس عقب جنوح سفينة بنمية، وواصلت السلطات جهودها إلى حين إعادة السفينة إلى مسارها دون معوقات أو خسائر.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.9 مليون برميل إلى 502.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة في مخزونات النفط بحوالي 2.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.5% إلى 60.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 61.03 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 5.3% إلى 64.04 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.1 دولار وأقل سعر عند 60.4 دولار.