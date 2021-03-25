شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تستعرض 419 مشروعاً خلال «تقييم الأداء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت بلدية مدينة الشارقة، النسخة الاستثنائية لبرنامجها الرائد، تقييم الأداء السنوي، باعتمادها على منظومتها الرقمية، وتقييم كافة الإدارات عبر تقنية الاتصال المرئي، في تجربة فريدة من نوعها، حققت نجاحاً بنسبة 100%، فخلال الحفل الذي جرى تنظيمه على مدار 3 أيام، قدمت كافة الإدارات عروضاً متميزة، شملت كافة الإنجازات والتحديات التي عملت على تجاوزها وخططها وأهدافها وتطلعاتها لمواكبة المستقبل، بكل سهولة وسلاسة، من دون أية أخطاء تقنية، حيث تم استعراض 419 مشروعاً أنجزت العام الماضي.

وجاء نجاح البرنامج بمشاركة ثابت الطريفي مدير عام البلدية، ومساعدي المدير العام، وعدد من المستشارين والخبراء من داخل البلدية وخارجها، بحضور عدد من رؤساء ومديري عموم ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة.

وخلال الحفل الختامي، شهدت الأجواء تنافسية إيجابية قبل إعلان الفائزين على مستوى القطاعات والإدارات، حيث حصدت إدارة المختبرات المركزية المركز الأول للعام الثاني على التوالي، فيما حققت إدارة المواقف العامة المركز الثاني، واحتلت إدارة النقليات المركز الثالث.

وفي إطار حرص البلدية على تعزيز مبدأ الشفافية في العمل، وتكامل أدوار كافة المسؤولين والموظفين، تم تقييم مدير عام البلدية، وحصل على نسبة 97.71%، وعلى مستوى القطاعات حصد قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية المركز الأول، فيما حصل المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة على المركز الأول ضمن تقييم مسؤولي القطاعات التنظيمية.

وفي هذا السياق، أكد ثابت الطريفي أن برنامج تقييم الأداء السنوي يواصل نجاحه للعام الرابع على التوالي، ويعكس مسيرة تميز وريادة البلدية في تقديم أفضل الخدمات وتحقيق الأهداف والرؤى لمواكبة المستقبل، ضمن خارطة طريق واضحة تشتمل على خطة استراتيجية بأهداف ورؤية ورسالة ومرتكزات كبيرة تعزز من مسيرة الإنجازات التي بدأت مع بداية تأسيس بلدية مدينة الشارقة.

وأشار الطريفي إلى أن العروض التي تم تقديمها تميزت بكثرة الإنجازات، حيث استعرضت 26 إدارة أكثر من 419 مشروعاً، تم إنجازها خلال العام الماضي.