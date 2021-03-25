شكرا لقرائتكم خبر عن فريـق سـيدات النصـر للسلـة يـودع الفقيد بلقـب كـأس رئيـس الـدولـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

خيّم الحزن على النشاط الرياضي في دبي وقلعة نادي النصر، حداداً على وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أحد قيادات ورموز الوطن الأوفياء المخلصين، أعطى للرياضة الإماراتية قوة دفع كبيرة على كل المستويات من خلال رعايته ودعمه للقلعة النصراوية ولغيرها من نواحي النشاط الرياضي التراثي وغير التراثي، وإذا بقضاء الله وقدره يغيبه عن الساحة التي طالما أحبها وأعطاها من وقته الكثير، لما فيه خدمة رياضة الإمارات التي كانت دائماً تحظى إلى جانب رعايته للكثير من أحداثها باهتمامه وتفاعله وتأثره بقضاياها فكانت رؤاه المستقاة من حنكته وخبرته، تحمل المخارج والحلول التي تدفع عجلتها قدماً للأمام.

كانت الأمور تسير في مجراها الطبيعي في مدينة دبي للقدرة وهي تحتضن ثاني أيام «مهرجان صاحب السمو السيخ محمد بن راشد للقدرة» ومنافسات سباق الإسطبلات لمسافة 120 كيلومتراً، تبلغ قمة الإثارة بعد انتهاء المرحلة الأولى التي بلغت 40 كيلومتراً، وفجأة يتم الإعلان عن إلغاء السباق قبل بداية مرحلته الثانية بعد تلقي اللجنة المنظمة نبأ وفاة الفقيد لتعتصر مرارة الفقد كل المشاركين والمنظمين والإعلاميين وكل القائمين على أمر السباق والمهرجان العالمي.

منافسات المرحلة الأولى

وكان فرسان الإمارات قد سيطروا على منافسات المرحلة الأولى لسباق الإسطبلات الخاصة والتي بلغت مسافتها 40 كيلومتراً، وتصدرها الفارس سالم محمد الكتبي على صهوة الجواد «ليبانتو دي جوادازنك» المملوك لإسطبلات «إس إس» وبزمن قدره 01:21:37 ساعة، وتلاه ثانياً سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «جساس» المملوك لإسطبلات إس إس أيضاً وبزمن 01:21:51 ساعة، كما حل الفارس محمد صالح العطاس ثالثاً على صهوة الجواد «شاشاهام» المملوك لإسطبلات الحزم، بزمن 01:22:27 ساعة، علماً بأن «مهرجان محمد بن راشد للقدرة» كان انطلق الثلاثاء بسباق السيدات الذي توجت الفارسة الأرجنتينية دلفينا ماريا جوتير بلقبه، وكان من المقرر أن يقام سباق جميلتي للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً الخميس، ليختتم المهرجان الجمعة 26 مارس / آذار بالسباق الرئيسي «كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً».

وعلى جانب آخر، سادت الأحزان بعد نبأ وفاة فقيد الوطن أوساط فريق سيدات نادي النصر الذي توج مساء الثلاثاء بطلاً ل«كأس رئيس الدولة لكرة السلة للسيدات» للموسم الحالي 2020-2021،بعد فوزه على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة 75 - 67 في المباراة النهائية للبطولة على ملعب صالة نادي النصر، محققاً ثنائية الدوري والكأس، بعدما كان توج بطلاً للدوري العام لكرة السلة في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان الفريق البطل الذي تربع على عرش كرة السلة النسائية الإماراتية، هو صاحب آخر إنجاز يهدى إلى راعي القلعة النصراوية من فرق النادي قبل انتقاله إلى جوار ربه.