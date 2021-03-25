شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة غريق أم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

أعلن اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، العثور على جثة الغريق المفقود في منطقة البيت متوحد وبجهود مشتركة بين جميع فرق البحث والإنقاذ التي شاركت في عملية البحث عن الشخص المفقود الذي غرق يوم الأحد الماضي، حيث ورد حينها بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة أم القيوين يفيد بتعرض أحد الأشخاص للغرق في البحر بجانب ممشى البيت متوحد بأم القيوين، وعليه تم انتقال دوريات التحقيق والمرور بمركز شرطة المدينة الشامل لموقع الحادث وإبلاغ الإسعاف الوطني، وتبين أن أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة كانوا يسبحون في البحر، وقد تعرض اثنان منهم للغرق وتم إنقاذ أحدهم ونقله إلى مستشفى أم القيوين لتلقي العلاج وفقدان الآخر في عرض البحر، وعلى الفور تم إبلاغ ذوي المفقود والتواصل مع فرق البحث والإنقاذ في شرطة دبي و إدارة الدفاع المدني بأم القيوين وعدد من فرق الغوص التطوعية، والذين قاموا بجهود كبيرة على مدار الساعة، واستمر البحث عن المفقود إلى أن تم العثور على جثته الأربعاء، في حوالي الساعة 11:15 صباحاً في منطقة النقعة.