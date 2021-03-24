شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب بيانات أسعار المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات في المملكة المتحدة.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.8%.



وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية في فبراير/شباط بنسبة 0.9% في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة.



وارتفع أيضا مؤشر أسعار التجزئة في بريطانيا بنسبة 1.4% في فبراير/شباط فيما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.6%.



من ناحية أخرى، كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح بالأمس أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكن وزيرة الخزانة "جانيت يلين" صرحت بأنها تتوقع بلوغ وتيرة التوظيف الكاملة في عام 2022.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3693، وسجل أعلى سعر عند 1.3758 في حين سجل أقل سعر عند 1.3675.