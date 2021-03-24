شكرا لقرائتكم خبر «العقاري» يعتمد يوم 24 من كل شهر موعدا لإيداع الدعم لمستفيدي سكني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد صندوق التنمية العقارية توحيد موعد إيداع الدعم السكني لمستفيدي برنامج «سكني» في الـ24 من كل شهر ميلادي، وذلك ضمن اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام الحالي 2021، الذي عقد افتراضيا برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، بمقر الصندوق بالرياض، بحضور المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الصندوق العقاري في بيان له، أن الاجتماع استعرض أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأبرز مستهدفات الدعم السكني للعام الحالي، ومؤشرات الأداء حسب الركائز الاستراتيجية للصندوق، كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وقال المشرف العام على الصندوق إن المجلس استعرض أداء مؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري، والتمويل العقاري المدعوم، والمنتجات، إضافة إلى مؤشرات الاستدامة المالية، كما استعرض مؤشرات الأداء لتميز العملاء، والتي شملت مؤشر رضا العملاء (CSL) ومؤشر نصح الأصدقاء والأقارب (NPS).

وأضاف: بحث المجلس أداء العمليات وإيداع الدعم الشهري في حسابات المواطنين شهريا، واعتمد الـ24 من كل شهر ميلادي موعدا لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، موضحا أن هذا القرار يأتي حرصا من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

وأشار إلى أن المجلس وافق على مقترح إلغاء شرط عدم تملك أكثر من مسكنين لقبول نقل الرهن من عقار لعقار آخر من القروض السابقة المقدمة من الصندوق على نظام الإقراض المباشر، الذي كان يشترط فيه عدم وجدود مسكنين آخرين غير محل القرض عند التقديم لطلب نقل الرهن.

كما وافق على تمديد مهلة استلام باقي دفعات القروض المباشرة حتى تاريخ 18 / 3 / 1443هـ، تقديرا لظروف المواطنين وعدم تمكنهم من استكمال البناء خلال فترة جائحة «كورونا»، داعيا المستفيدين لسرعة تقديم ما يلزم لاستكمال البناء، والتقديم لاستلام الدفعات المتبقية قبل انتهاء المهلة.

وبين بن ماضي أن المجلس ناقش مستجدات التحول الرقمي وأبرز الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين بما يسهل ويبسط إنهاء إجراءات القرض العقاري بكل يسر وسهولة، مستعرضا الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين، من خلال منصة خدمات المستفيدين والمستشار العقاري والتكامل مع الشركاء من جميع الجهات، كما أقر المجلس عددا من القرارات لتنظيم العمل الداخلي للصندوق ومنها اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد.

وثمن المجلس لإدارة ومنسوبي الصندوق جهودهم المبذولة، التي أسهمت في تحقيق المستهدفات من خلال تحقيق أرقام مميزة في أعداد المستفيدين الذين تملكوا مساكنهم خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى نهاية 2020.

وشارك في الاجتماع من الصندوق أمين عام مجلس الإدارة فهد العامر، ومدير عام الخدمات المشتركة سعود العجمي، ومدير عام الاستدامة المالية طارق المشرف، ومدير عام الحلول التمويلية وليد النزهان.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية يتكون من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد الحقيل، وعضوية كل من: المشرف العام على الصندوق، والدكتور حسن الحازمي والدكتور فهد الدوسري وفيصل قطان وهاني المديني وعمار الخضيري ومازن الرميح وممدوح الشرهان.

أبرز ما ناقشه الاجتماع:

• مستهدفات الدعم السكني للعام الحالي

• أداء العمليات وإيداع الدعم الشهري

• اعتماد يوم 24 من كل شهر موعدا لإيداع الدعم

• إلغاء شرط عدم تملك أكثر من مسكنين لقبول نقل الرهن من عقار لآخر

• تمديد مهلة استلام باقي دفعات القروض المباشرة حتى 18 / 3 / 1443

• اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد

• مستجدات التحول الرقمي

• الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين

• مؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري

• مؤشرات التمويل المدعوم والمنتجات

• مؤشرات الاستدامة المالية

• مؤشر رضا العملاء (CSL)

• مؤشر نصح الأصدقاء والأقارب (NPS)