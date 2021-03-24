شكرا لقرائتكم خبر عن أداء ضعيف لأسهم أوروبا تحت وقع الإغلاقات الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالضعف، الأربعاء، حيث ألقت المخاوف من إجراءات إغلاق شامل جديدة بظلالها على عودة مفاجئة إلى النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في مارس.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا، بعد انخفاضه بما يصل إلى 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقلصت أسهم منطقة اليورو خسائرها أيضا بعد أن انتعش مؤشر مديري المشتريات المجمع من آي.إتش.إس ماركت، الذي يُعتبر دليلا جيدا على صحة الاقتصاد، ليتجاوز مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلا 52.5 هذا الشهر مقارنة مع 48.8 في فبراير.

أثارت البيانات ارتياح المستثمرين، لكن موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا وتجدد الإغلاقات في أوروبا، فضلا عن التوزيع البطيء للقاحات، من المرجح أن تنال من القراءة النهائية للمسح وأرقام أبريل.

وقال ميشيل مورجانتي، محلل الأسهم لدى جنرالي إنشورانس لإدارة الأصول، «نراه توقفا، لا نهاية موجة صعود الأسهم بعد. إدارة كوفيد طريق وعرة. لكن نرى أن التعافي سيكون قويا للغاية في النصف الثاني من العام.»

وأظهرت بيانات أخرى تحسن تقدير أولي لثقة المستهلكين بمنطقة اليورو إلى -10.8 هذا الشهر من -14.8 في فبراير.

وهوى سهم ليوناردو الإيطالية للصناعات العسكرية والجوية 6.1 بالمئة بعد أن أرجأت الطرح العام الأولي لوحدتها الأمريكية للإلكترونيات دي.آر.إس.

وارتفع سهم كومرتس بنك 1.6 بالمئة رغم قول ثاني أكبر بنك ألماني إنه يتوقع خسارة صافية في 2021. وساعدت مكاسب كبيرة لأسهم صناع الرقائق في كبح خسائر السوق.

فقد ارتفعت أسهم أيه.إس.إم إنترناشونال وأيه.إس.إم.إل وإنفنيون تكنولوجيز بين 0.3 و5.2% بعد إعلان إنتل عن خطة بعشرين مليار دولار لتوسعة طاقة إنتاج الرقائق.

وول ستريت

وارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، لتعويض خسائر الجلسة السابقة، حيث راهن المستثمرون مرة أخرى على تعافي اقتصادي قوي من الوباء. وكسب مؤشر داو جونز 330 نقطة حيث قفز سهم كاتربيلر بأكثر من 3%، فيما اضاف ستاندرد آند بورز 0.7%، مدعوما بالطاقة والصناعة. كذلك تقدم مؤشر ناسداك 0.1%.

وانتعشت أسهم خطوط الرحلات البحرية وشركات الطيران بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار أسهم أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بأكثر من 3%. وبرز سهم كرنفال قافزاً 5%، في حين اكتسب نوروين كروز ورويال كاريبيان 3% لكل منهما.

الأسهم اليابانية

تراجع مؤشر الأسهم الياباني نيكاي للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تقوضت الآمال في تحسن الاقتصاد العالمي بفعل تجدد المخاوف حيال عودة إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا، ونزول أسعار النفط.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض 2.04 في المئة إلى 28405.52 نقطة. وهبط توبكس الأوسع نطاقاً 2.18 في المئة إلى 1928.58، مسجلاً أكبر نزول له بالنسبة المئوية منذ 26 فبراير/ شباط، وخسائر لثالث جلسة على التوالي.

وقادت أسهم الطاقة الخسائر، إذ تسبب مد ألمانيا لإجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة وتواصل الشكوك حيال مدى أمان استخدام لقاح شهير لفيروس كورونا بالحد من التوقعات بانتعاش للنمو الاقتصادي والطلب على النفط.

لكن بعض أسهم التكنولوجيا تلقت دعماً من خطط لزيادة الاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات المتطورة لتخفيف حدة عجز عالمي في الإمدادات.

(وكالات)