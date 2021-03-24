شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز 6% بسبب مخاوف من تعطل الملاحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط حوالي 6%، الأربعاء بعد جنوح سفينة في قناة السويس، ومخاوف من أن يتسبب الحادث في تعطل شحنات من الخام، مما عزز الأسعار بعد تراجعها على مدار الأسبوع الأخير.

وعزز خاما القياس، الأمريكي وبرنت، المكاسب بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأمريكي انتعاشا جديدا في نشاط التكرير، مما ينبئ بأن المصافي قد عادت بالكامل تقريبا بعد موجة الطقس البارد التي ضربت تكساس في فبراير.

وارتفع برنت 3.69 دولار بما يعادل 6.1% ليصل إلى 64.48 دولار للبرميل، بعد أن هوى 5.9% في اليوم السابق. وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.49 دولار أو 6% مسجلا 61.25 دولار، بعد أن فقد 6.2% الثلاثاء.

جلبت المكاسب الاستقرار على ما يبدو إلى سوق هوت في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما سجلت الأسعار ذروتها في أكثر من عام لتوقعات بتعافي الطلب. لكن تلك الآمال تلاشت بعدها مع إعادة فرض الإغلاقات بعدة دول أوروبية لاحتواء موجة جديدة من الجائحة.

وتعافى النفط من مستويات متدنية غير مسبوقة سجلها العام الماضي مع قيام أوبك وحلفائها بتخفيضات إنتاج قياسية. ويوم الثلاثاء، لامس كلا الخامين أدنى مستوى له منذ فبراير.

في غضون ذلك، تسد سفينة حاويات عملاقة مجرى قناة السويس منذ أكثر من يوم. وتقول هيئة القناة إنها نجحت في إعادة تعويم السفينة جزئيا، وتوقعت عودة حركة السفن في مسار الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا قريبا.

وقال بوب يوجر من ميزوهو في نيويورك «إنها أحد العوامل التي يصعب التنبؤ بها والفريدة في صناعة النفط الخام.. متى اعتقدت أن كل شيء تحت السيطرة، بوسعي أن أؤكد لك أمرا واحدا: أن الأمر ليس كذلك.»

(رويترز)