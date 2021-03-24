شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 24-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 23-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعه 7 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 645.756 مليار جنيه.

إيقاف تداول 65 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 65 شركة لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ابن سينا فارما، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، اودن للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الدولية للمحاصيل الزراعية، بلتون المالية القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، سيدي كرير للبتروكيماويات، سبيد ميديكال، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري. إيقاف تداول 65 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 65 شركة لمدة 10دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ابن سينا فارما، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، اودن للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الدولية للمحاصيل الزراعية، بلتون المالية القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، سيدي كرير للبتروكيماويات، سبيد ميديكال، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، المالية والصناعية المصرية، اسيك للتعدين-اسكوم، الدلتا للسكر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، التعمير والاستشارات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، القلعة للاستشارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، رواد السياحة-رواد، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المصرية للمنتجعات السياحية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الكابلات الكهربائية المصرية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الأهرام للطباعة والتغليف، العبور للاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، جنوب الوادي للأسمنت.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ النصر للملابس والمنسوجات-كابو، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، شركة النصر للأعمال المدنية، بي انفستمنتس القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مصر للألومنيوم، دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصر للأسمنت-قنا، مصر للفنادق، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بنك التعمير والإسكان، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة للصوامع والتخزين، غاز مصر.

وتم إيقاف تداول أسهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية لحليج الأقطان، جلاكسو سميثكلاين، بنك الكويت الوطني-مصر.

البورصة تربح 12.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعه 7 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 645.756 مليار جنيه. البورصة تربح 12.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعه 7 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 645.756 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 531.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.89%، والعرب على 7.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 21.3 مليون جنيه، 42.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 21.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.2%، ليغلق عند مستوى 10702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 12953 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2795 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 1321 نقطة.

وصعدت أسهم 119 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 1.2 مليون سهم، 200 ألف سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 25 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 1.2 مليون سهم، 200 ألف سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 25 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 2 مليون سهم، 787.6 ألف سهم، 204.5 ألف سهم، 5.8 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 1.2 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 15 ألف سهم.

أعلنت إدارة البورصة، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية دايس للملابس الجاهزة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

القابضة المصرية الكويتيةأعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، شراء حصة إضافية بالشركة التابعة "شركة الإسكندرية للأسمدة" بنسبة 4.16% من رأسمال الشركة، وبلغت قيمة الصفقة 14.72 مليون دولار أمريكي تقريبًا لترتفع نسبة المساهمة المباشرة للشركة القابضة برأسمال شركة الإسكندرية للأسمدة من 12.88% إلى 17.04%، كما اشترت حصة إضافية قدرها 10% بشركة بوابة الكويت القابضة "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بمبلغ 35.3 مليون دولار تقريبًا والتي تتضمن استثماراتها حصة بشركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 59.82% لترتفع نسبة المساهمة غير المباشر للشركة القابضة المصرية الكويتية بشركة الإسكندرية للأسمدة من 32.69% إلى 38.36%، وكذلك تمتلك شركة بوابة الكويت القابضة حصص في شركات أخرى بالإضافة إلى استثمارات مالية بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي. القابضة المصرية الكويتيةأعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، شراء حصة إضافية بالشركة التابعة "شركة الإسكندرية للأسمدة" بنسبة 4.16% من رأسمال الشركة، وبلغت قيمة الصفقة 14.72 مليون دولار أمريكي تقريبًا لترتفع نسبة المساهمة المباشرة للشركة القابضة برأسمال شركة الإسكندرية للأسمدة من 12.88% إلى 17.04%، كما اشترت حصة إضافية قدرها 10% بشركة بوابة الكويت القابضة "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بمبلغ 35.3 مليون دولار تقريبًا والتي تتضمن استثماراتها حصة بشركة الإسكندرية للأسمدة بنسبة 59.82% لترتفع نسبة المساهمة غير المباشر للشركة القابضة المصرية الكويتية بشركة الإسكندرية للأسمدة من 32.69% إلى 38.36%، وكذلك تمتلك شركة بوابة الكويت القابضة حصص في شركات أخرى بالإضافة إلى استثمارات مالية بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي.

قال المهندس شريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الشركة سوف تستثمر 300 مليون دولار خلال العامين الحالي والمقبل في استكمال المشروعات الاستثمارية القائمة وإنشاء مشروعات استثمارية جديدة وشراء حصص الأقلية في الشركات التابعة لها، إذ سيتم استثمار حوالي 80 مليون دولار أمريكي لاستكمال مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الخشب المضغوط، ومبلغ 75 مليون دولار أمريكي لتنمية عدد من الآبار المنتجة بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحرية، ومبلغ 15 مليون دولار لزيادة الطاقة التوليدية لمحطة برج العرب المملوكة للشركة التابعة.





الدولية للمحاصيل الزراعيةأعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على الدراسة المقدمة في أكتوبر 2020 والخاصة بالقيمة العادلة لسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية والتي أوضحت أن القيمة العادلة للسهم 337.8 جنيه، وحيث أن الشركة تسلمت تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة أمس، وأظهر التقرير وجود خطأ في التجميع بالدراسة المقدمة لتصبح القيمة العادلة للسهم 334.19 جنيه بدلًا من 337.8 جنيه.

النيل لحليج الأقطانأعلنت إدارة البورصة، ورد طلب الشطب الاختياري من الممثل القانوني لشركة النيل لحليج الأقطان بعدد 56 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًا تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة في 27 ديسمبر لعام 2020، والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري.