شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعه 7 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 645.756 مليار جنيه.



إيقاف تداول 65 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 65 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ابن سينا فارما، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، اودن للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الدولية للمحاصيل الزراعية، بلتون المالية القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، سيدي كرير للبتروكيماويات، سبيد ميديكال، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري. إيقاف تداول 65 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 65 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ابن سينا فارما، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، اودن للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الدولية للمحاصيل الزراعية، بلتون المالية القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، سيدي كرير للبتروكيماويات، سبيد ميديكال، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، المالية والصناعية المصرية، اسيك للتعدين-اسكوم، الدلتا للسكر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، التعمير والاستشارات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، القلعة للاستشارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، رواد السياحة-رواد، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المصرية للمنتجعات السياحية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الكابلات الكهربائية المصرية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الأهرام للطباعة والتغليف، العبور للاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، جنوب الوادي للأسمنت.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ النصر للملابس والمنسوجات-كابو، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، شركة النصر للأعمال المدنية، بي انفستمنتس القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مصر للألومنيوم، دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصر للأسمنت-قنا، مصر للفنادق، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بنك التعمير والإسكان، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة للصوامع والتخزين، غاز مصر.

وتم إيقاف تداول أسهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية لحليج الأقطان، جلاكسو سميثكلاين، بنك الكويت الوطني-مصر.

البورصة تربح 12.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعه 7 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 645.756 مليار جنيه. البورصة تربح 12.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعه 7 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 645.756 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 531.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.89%، والعرب على 7.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 21.3 مليون جنيه، 42.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 21.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.2%، ليغلق عند مستوى 10702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 12953 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2795 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 1321 نقطة.

وصعدت أسهم 119 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 35.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 12.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 16.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 4.400 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 24.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.35%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 82.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.61%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 18.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.60%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.443 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.85%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 46.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.84%.