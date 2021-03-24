شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً عقب بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تلقى دعماً من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.632%.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر طلبات السلع المعمرة بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.7%.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح بالأمس أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكن وزيرة الخزانة "جانيت يلين" صرحت بأنها تتوقع بلوغ وتيرة التوظيف الكاملة في عام 2022.



من ناحية أخرى، مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.10 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1733.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1737.7 دولار وأقل سعر عند 1722.3 دولار.