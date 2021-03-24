شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع تحول العائد على السندات نحو الصعود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء بالتزامن مع عودة العائد على سندات الخزانة الأمريكية نحو الصعود، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.632%.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر طلبات السلع المعمرة بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.7%.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح بالأمس أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكن وزيرة الخزانة "جانيت يلين" صرحت بأنها تتوقع بلوغ وتيرة التوظيف الكاملة في عام 2022.



تجدر الإشارة إلى أن وكالات أنباء قد نقلت عن مصادر بالبيت الأبيض قولها إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمر بإعداد خطة إنفاق بقيمة 3 تريليونات دولار لتحفيز الاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.