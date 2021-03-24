البنك الإسلامي يبحث توسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC مختار ديوب، في اجتماع افتراضي، توسيع التعاون المؤسسي وتطوير الشراكة بين المؤسستين اللتين ظلتا تتمتعان بتعاون قوي شمل تطوير وتنفيذ الكثير من المشروعات المشتركة، خاصة بين مؤسسة التمويل الدولية، وكل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضوي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وهنأ حجار خلال الاجتماع، مختار ديوب، على تعيينه رئيسا لمؤسسة التمويل الدولية، وقدم له شرحا حول تطورات البنك الإسلامي للتنمية ونموذج العمل الجديد للبنك، الذي يرمي لجعل الأسواق تعمل من أجل التنمية مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتمويل الإسلامي.

وناقش الاجتماع تجربة البنك في إنشاء إدارة للتمكين الاقتصادي ضمن هيكله الإداري، وتجربته في مجال اللامركزية وسلاسل القيمة المضافة، والتعاون في مجالات الصحة وتوفير اللقاحات لجائحة كورونا، والتمويل الإسلامي، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات المستهدفة بما في ذلك البنية التحتية الرقمية.

وأعرب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عن تقديره لتطور أنشطة البنك ولمستوى التعاون المستمر بين المؤسستين، آملا أن يسهم الجانبان بشكل أكبر في تحقيق إنجازات تنموية مؤثرة في مختلف القطاعات.

يشار إلى أنه في الوقت الحالي، يبلغ حجم عمليات التمويل المشترك بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية 1.15 مليار دولار أمريكي.