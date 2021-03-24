سابك تشارك في إنشاء أول وحدة تكسير تعمل بالكهرباء

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وتأتي هذه الخطوة المبتكرة -التي تستهدف أحد أهم العمليات الأساسية في صناعة البتروكيماويات- ضمن مسعى الشركات الثلاث لتطوير حل واعد يسهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتؤدي وحدات التكسير البخارية دورا رئيسا في إنتاج الكيماويات الأساسية، وتتطلب كمية كبيرة من الطاقة لتكسير الهيدروكربونات إلى أوليفينات وعطريات، وعادة ما يحدث التفاعل عند درجات حرارة تصل إلى 850 درجة مئوية في أفرانها التي تعتمد في ذلك على حرق الوقود الأحفوري، حيث يهدف المشروع إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق تحقيق درجة الحرارة المطلوبة باستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وبذلك يكون للتقنية الجديدة المتطورة القدرة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90%.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن صناعة الكيماويات تعتمد في ازدهارها على الابتكار والتعاون، اللذين يعززان التوصل إلى إسهامات مهمة في تحديات عالمية صعبة مثل كفاءة الموارد والحد من ثاني أكسيد الكربون.
وأشار البنيان إلى أن الاتفاقية تجمع بين الخبرة الفنية العميقة والتركيز على التنفيذ الذي يمكن أن يساعد في تحويل العمليات كثيفة الطاقة داخل الصناعة إلى عمليات منخفضة الكربون، وأن مبادرة الاستدامة الرائدة هذه تمثل جزءا من رؤية (سابك) بعيدة المدى واستراتيجية تغير المناخ لتحويل أعمالها بتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.
يذكر أن الشركاء قدموا طلبات منح مالية إلى صندوق الابتكارات التابع للاتحاد الأوروبي وبرنامج تمويل إزالة الكربون الصناعي (برنامج جديد للوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة)، كما يعمل الشركاء على تقييم إنشاء مصنع تجريبي بقدرة بضعة ميجاوات في موقع لودفيغشافين، ومن المتوقع بدء تشغيله في مطلع عام 2023، في حال تمت الموافقة على طلب التمويل.
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