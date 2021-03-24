شكرا لقرائتكم خبر 130 ألف محل تجاري في مكة ملزمة بـ11 أنموذجا للتخلص من التشوه البصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة العاصمة المقدسة حملة بطرح 11 أنموذجا بديلا لتحويل التشوه البصري والاختلالات الناتجة عن اختلاف لوحات المحلات التجارية إلى شكل متسق وجمالي، وذلك بإنفاذ تنظيمات جديدة أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيرا للوحات وكالات الدعاية والإعلان، مستهدفة 130 ألف محل تجاري تمثل جملة المحلات الخاضعة للأمانة، بهدف تحسين المظهر العام بمكة المكرمة.

جاء ذلك في لقاء نظمته لجنة الإعلام والعلاقات العامة والتسويق بغرفة مكة المكرمة، استضافت فيه عبر تقنية «زووم» وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المعنيين لمناقشة تنظيم التشوه البصري الجديد.

وأكد الزايدي خلال اللقاء التعريفي - الذي يعد فاتحة أعمال اللجنة - أن أنظمة عدة صدرت من قبل الوزارة لمواجهة عناصر التشوه البصري وإظهار مكة المكرمة بالشكل الملائم والمناسب، متناولا الموجهات الرئيسة للنظام الجديد التي تنظم وضع اللوحات على المحلات التجارية بأحرف بارزة وألوان متسقة، مبينا أن النماذج المطلوبة واشتراطاتها جرى توفيرها لكل من يرغب في الاطلاع عليها لدى الأمانة.

وأوضح أن محددات واشتراطات تصاميم لوحات المحلات التجارية على واجهات المباني تتمثل في ضرورة وضع اللوحة الخارجية (من الحروف البارزة فقط) للمحل التجاري على الواجهة ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع 80 سم، مع ترك مسافة 25 سم على الجانبين من حدود واجهة المحل، وفرضت أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على الاسم التجاري للنشاط، ورقم السجل التجاري والشعار -إن وجد- حسب السجل التجاري.

ولفت وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات إلى أن النظام حدد أن تكون لوحات المحلات من الحروف البارزة، وإضاءة الحرف مخفية، ومنع استخدام الكشافات، واستخدام خلفيات إضافية للحروف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.

وشدد على ضرورة توحيد اللوحات على المبنى الواحد، أما في الشارع الرئيس فينبغي أن تكون اللوحات متناسقة في اللون والشكل، ولا بد أن يراجع المالك أو صاحب المحل البلدية لأخذ الموافقة، والتي تحتوي على مواصفات اللوحة منعا للاختلاف والاجتهادات.

واعتبر المهندس ناصر الغامدي من أمانة العاصمة أن الوضع الراهن للوحات التجارية لا يسر، وفيه من العشوائية والفوضوية الشيء الكثير، مبينا أن الوزارة سعت لتنظيم الأمر بوضع 11 نموذجا، وتم تحديد محددات لذلك، مبينا أنه في حالة تحديد تصميم خاص بمحل ما لا بد من أخذ الموافقة من الأمانة، مؤكدا أن الأمانة ألزمت الجميع بالالتزام بمحددات الوزارة لخصوصية مكة المكرمة.

وأبان بأن هناك أكثر من 15 عنصرا ستدخل ضمن المعالجات كالأرصفة والأعمدة وممرات المشاة وغيرها، وتتعاون جهات حكومية عدة في هذه الحملة، منها أمانة العاصمة نفسها كونها مسؤولة عن الأراضي الفضاء والطرق وغيرها.

محددات واشتراطات تصاميم لوحات المحلات التجارية

