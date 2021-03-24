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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023، تمت مناقشتها في الاجتماع الافتراضي بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في الرباط. وتهدف الاستراتيجية إلى إقامة نظام عربي موحد للتقييس والجودة. وجرى خلال الاجتماع بحث دور المواصفات القياسية العربية الموحدة وإجراءات تقييم المطابقة والجودة في تحسين جودة المنتجات والخدمات. وأوضح بيان للمنظمة العربية الذي شارك فيه 13 بلدا عربيا أن محاور هذه الخطة تتضمن مشروعات مهمة تهدف إلى تعزيز دور المواصفات القياسية العربية الموحدة، وإجراءات تقييم المطابقة والجودة، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوفير ظروف السلامة والأمان للمنتجات والسلع، فضلا عن زيادة التبادل التجاري العربي وإنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

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