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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تشارك أجهزة التقييس العربية احتفالها باليوم العربي للتقييس الذي يصادف يوم 25 مارس من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار «المواصفات القياسية تدعم جودة الحياة في مجتمعاتنا». وأشار رئيس هيئة التقييس سعود الخصيبي إلى أن الهيئة تعمل من خلال شراكاتها مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس إلى إعداد وتطوير مواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية تدعم جودة الحياة للمجتمع الخليجي من خلال الإسهام في تحقيق السلامة العامة وحماية البيئة وتسهيل التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الخليجي، حيث أصدرت حتى اليوم أكثر من 23,500 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية تغطي مختلف السلع والمنتجات.



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