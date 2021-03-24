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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة شهرت بشركة تختص في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة عرعر بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وعدم التقيد بالمدة النظامية المحددة للتخفيضات وعدم بيان مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر المتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة. ووفرت وزارة التجارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية الكترونيا بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

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