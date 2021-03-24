شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» عند أعلى مستوى ملامساً 21.5 درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السيولة 934 مليون درهم منها 789.2 مليون في أبوظبي

مؤشر أبوظبي يرتفع 0.17% إلى 5745.27 نقطة

مؤشر دبي يتراجع مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.37%

قاد سهم «اتصالات» مؤشر سوق أبوظبي للإغلاق في المنطقة الخضراء بنسبة 0.17% فيما تواصلت الضغوط على أسهم قيادية أخرى في البنوك والعقار، والتي بدورها، تراجعت بمؤشر سوق دبي 0.72% وسط عمليات تسييل للأجانب والمحافظ الاستثمارية.

وارتفع «اتصالات» 1.81% ليغلق عند مستوى 21.38 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه بسوق أبوظبي، ليكون بذلك عند هذا السعر قد كسر المستويات التي حققها في جلسات سابقة من هذا الشهر، وخلال الجلسة وصل السعر إلى 21.46 درهم. واستحوذ السهم على سيولة قدرها 68.5 مليون درهم من خلال التداول على 3.2 مليون سهم.



وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 934 مليون درهم منها 789.2 مليون درهم في سوق أبوظبي و144.8 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 63.6 مليون سهم، توزعت بواقع 96.4 مليون سهم في أبوظبي و67.2 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4098 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.17% عند مستوى 5745.27 نقطة مستفيداً من مكاسب أسهم الاستثمار والاتصالات السلع.

وارتفع قطاع الاتصالات 1.81% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.2% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.3% على الرغم من نزول «إشراق» 1.41%.

وفي المقابل، هبط قطاع البنوك 0.3% نتيجة هبوط «أبوظبي الأول» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 1.3% فيما استـقر «أبوظبي الإسلامي» عند إغلاقه السابق.

ونزل قطاع العقار 0.28% مع نزول «الدار» 0.27% و«رأس الخيمة العقارية» 0.57%.

وتراجع قطاع الطاقة 0.66% متأثراً بتراجع «دانة غاز» 0.4% و«أدنوك للتوزيع» 0.91% وذلك مع استقرار «طاقة» من دون تغيير.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.72% عند مستوى 2151.35 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والنقل والخدمات والاتصالات.

ونزل قطاع البنوك 0.84% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.62% و«الإمارات دبي الوطني» 1.37%. وانخفض قطاع العقار 0.87% على وقع انخفاض «إعمار العقارية» 1.14% و«الاتحاد العقارية» 0.74% و«إعمار مولز» 1.19% فيما استقر كل من «إعمار للتطوير» و«ديار» و«داماك» من دون تغيير.

وهبط قطاع النقل 0.15% نتيجة هبوط «أرامكس» 0.26% و«الخليج للملاحة» 0.29% مع استقرار «العربية للطيران». وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.47% بفعل ارتفاع «دبي للإستثمار» 1.24% مقابل نزول «دبي المالي» 1.8% و«شعاع كابيتال» 0.15%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 47.7 مليون درهم مغلقاً عند 4.77 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 28.47 مليون درهم ليغلق عند 3.46 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً نحو 17 مليون درهم ليغلق عند مستوى 10.8 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 215.25 مليون درهم مغلقاً عند 14.56 درهم، تلاه «العالمية القابضة» باستحواذه على 204.8 مليون درهم ليغلق عند 50.75 درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بسيولة بقيمة 90.16 مليون درهم وأقفل عند 4.35 درهم.

وسجل «أجليتي» الارتفـــاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 10.02% مغلقاً عند 8.34 درهــــم، بينمـــا سجــــل «اكتتـــــاب» التراجع الأكثر بنسبة 5.36% إلى مستوى 0.194 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «أسمنت الخليج» بنسبة 13.48% مغلقاً عند 0.766 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «الوثبة للتأمين» بنسبة 10% ليغلق عند 5.85 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 132.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 27.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و105.1 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 132.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 400 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب و132.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 46.16 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.44 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و41.72 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 43.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 41.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي و1.81 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 43.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 41.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي و1.81 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.