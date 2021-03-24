شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش على أكتاف السياحة والسفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، لتعويض خسائر الجلسة السابقة، حيث راهن المستثمرون مرة أخرى على تعافي اقتصادي قوي من الوباء. وكسب مؤشر داو جونز 330 نقطة حيث قفز سهم كاتربيلر بأكثر من 3%، فيما اضاف ستاندرد آند بورز 0.7%، مدعوما بالطاقة والصناعة. كذلك تقدم مؤشر ناسداك 0.1%.

وانتعشت أسهم خطوط الرحلات البحرية وشركات الطيران بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار أسهم أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بأكثر من 3%. وبرز سهم كرنفال قافزاً 5%، في حين اكتسب نوروين كروز ورويال كاريبيان 3% لكل منهما.

الأسهم الأوروبية

سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تأثر المعنويات بتجدد إجراءات العزل العام في أنحاء منطقة اليورو، وخلاف بشأن توريد لقاحات «كوفيد-19» قبيل صدور بيانات عن أنشطة الأعمال.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بعدما أثار احتمال رفع ضرائب في الولايات المتحدة لتعويض مدفوعات حزمة التحفيز الكبيرة مخاوف في وول ستريت الليلة الماضية.

في غضون ذلك، قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن من المقرر أن يوسع التكتل قيود تصدير لقاحات «كوفيد-19» إلى بريطانيا ومناطق أخرى لديها معدلات تطعيم أعلى بكثير، وحتى تغطي حالات تقوم فيها شركات بتأخير إمدادات متعاقد عليها.

وستتجه كل الأنظار إلى مسوح «آي.إتش.إس ماركت» لأنشطة الأعمال في منطقة اليورو وبريطانيا لشهر مارس/ آذار.

وكانت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، مثل «إيه.إس.إم إنترناشونال» و«إيه.إس.إم.إل» و«بي.إي سيميكونداكتور» الأعلى ربحاً على ستوكس 600، إذ ارتفعت ما بين ثلاثة في المئة، و5.3 في المئة، بعدما أعلنت شركة إنتل كورب الأمريكية عن خطة بقيمة 20 مليار دولار لتوسيع طاقة تصنيع الرقائق المتطورة.

وسجلت أسهم البنوك وقطاعي التجزئة والسفر أكبر تراجع في ظل مخاوف حيال التعافي.

الأسهم اليابانية

تراجع مؤشر الأسهم الياباني نيكاي للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تقوضت الآمال في تحسن الاقتصاد العالمي بفعل تجدد المخاوف حيال عودة إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا، ونزول أسعار النفط.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض 2.04 في المئة إلى 28405.52 نقطة. وهبط توبكس الأوسع نطاقاً 2.18 في المئة إلى 1928.58، مسجلاً أكبر نزول له بالنسبة المئوية منذ 26 فبراير/ شباط، وخسائر لثالث جلسة على التوالي.

وقادت أسهم الطاقة الخسائر، إذ تسبب مد ألمانيا لإجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة وتواصل الشكوك حيال مدى أمان استخدام لقاح شهير لفيروس كورونا بالحد من التوقعات بانتعاش للنمو الاقتصادي والطلب على النفط.

لكن بعض أسهم التكنولوجيا تلقت دعماً من خطط لزيادة الاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات المتطورة لتخفيف حدة عجز عالمي في الإمدادات.

(وكالات)