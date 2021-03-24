شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات خبيثة تتصيد الضحايا باسم «أمازون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

استغل قراصنة المعلومات موقع «أمازون» للتسوق الإلكتروني في شن هجمات إلكترونية لتصيد الضحايا في الإمارات، بزعم تقديم هدايا للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل عبر رابط إلكتروني مزيف للموقع، بهدف قرصنة بياناتهم الشخصية واختراق الأجهزة التي يستخدمونها.

وتنتشر بقوة حالياً الروابط المزيفة لمواقع إلكترونية شهيرة يستغلها قراصنة لسرقة المعلومات أو بيعها لأطراف أخرى أو لطلب الأموال نظير إعادة المعلومات لأصحابها مجدداً، أو تخريب المعلومات وهو ما تحذر منه المؤسسات الحكومية وشركات تأمين المعلومات، وتدعو لضرورة الحذر الكبير تجاه الضغط على الروابط المجهولة أو المشكوك فيها وتسجيل البيانات الشخصية بها.

وتدعي الروابط الإلكترونية المزيفة تقديم هدايا أو ربح أموال لتصيد الضحايا أو مغازلة المتلقي بأهداف إنسانية مثل التبرع لضحايا الكوارث والأمراض أو استخدام أزمة «كوفيد-19» بتقديم معلومات أو غيرها من الحيل التي تلقى إقبالاً واسعاً من المستخدمين غير المطلعين على آلية التعامل مع طرق الاحتيال الإلكتروني المختلفة والتي تتطور بسرعة كبيرة جداً.

وتوصي جهات حماية البيانات والأجهزة الشرطية في الإمارات بشكل دائم بضرورة التعامل بحذر شديد مع الرسائل الإلكترونية على البريد أو الرسائل النصية أو عبر تطبيقات التراسل الفوري مثل «واتساب» ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف قرصنة بيانات المستخدمين، فيما تصبح الخسائر أكبر في حال اختراق أجهزة الموظفين الحكوميين والعاملين في المؤسسات والشركات الكبرى.