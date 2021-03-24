شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 660 وحدة بـ 1.2 مليار درهم خلال 4 أيام في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة خلال 4 أيام عمل من الأسبوع الجاري تسجيل 772 مبايعة بقيمة 1.72 مليار درهم، منها 112 مبايعة للأراضي بقيمة 541.19 مليون درهم و660 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

94 مبايعة في حدائق محمد بن راشد

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.15 مليار درهم منها 54 رهن أراض بقيمة 238.25 مليون درهم و177 رهن فلل وشقق بقيمة 914.58 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 191 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 120 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 42 هبة بقيمة 146.02 مليون درهم،كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 79 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 17 مليون درهم.

708 ملايين تصرفات يوم

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 708 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة الأربعاء تسجيل 226 مبايعة بقيمة 518.12 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 129.36 مليون درهم و196 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 388.76 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المرقبات تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 181.95 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 26.54 مليون درهم و40 رهن فلل وشقق بقيمة 155.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 19 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 8.4 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة زعبيل الثانية بقيمة مليوني درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة مليوني درهم.