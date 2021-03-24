شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استراتيجية شراكة البنك الدولى مع مصر حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم البنك الدولى حاليًا بإعداد دراسة تشخيصية منهجية بشأن مصر، تمهيدا لوضع إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2021-2025، وستركز هذه الدراسة على سبل خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعى والاقتصادى



س - ماالمحالات التى ترتكز عليها الإستراتيجية؟ س - ماالمحالات التى ترتكز عليها الإستراتيجية؟

ج - تشتمل استراتيجية شراكة البنك الدولى مع مصر على 3 مجالات تتفق مع استراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهى: تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، فضلا عن دعم الشمول الاجتماعى.



س - ما الاستراتيجة الحالية؟ س - ما الاستراتيجة الحالية؟

ج - ترتكز استراتيجية البنك الدولى الحالية على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشرى، وتضم حافظة البنك الدولى الحالية فى مصر 13 مشروعاً (10 مشروعات فى إطار أداة تمويل البرامج الاستثمارية، و3 مشروعات فى إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات تبلغ قيمتها الإجمالية 5.84 مليار دولار.