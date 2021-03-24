شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دار الأركان" تراجع 94% في 2020 لانخفاض إيرادات التأجير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال دار الأركان للتطوير العقاري، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 93.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 18.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 304.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 503.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 649.7 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى الانخفاض في إيرادات التأجير والارتفاع في أعباء التمويل قد تم تعويضه جزئياً بإلارتفاع في الإيرادات الأخرى الغير تشغيلية والمحققة من المرابحات الاسلامية بالإضافة إلى الإيرادات من الاستثمار في الشركات الأخرى مما كان له أثر على صافي الربح.

وتراجعت المبيعات إلى 1.944 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 3.491 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 4.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 235.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.