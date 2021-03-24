شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأسترالي مع متابعة الأسواق لأنباء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، لكن عملات السلع تحت ضغط من متابعة أنباء كورونا.



وتشهد العديد من الدول حول العالم تسارعا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا مما اضطر بعضها لإعادة فرض قيود الإغلاق أو تمديد العمل بها إلى فترات أطول من المعلن عنه سابقا.



وتحاول دول العالم السيطرة على تفشي الفيروس أيضا عن طريق توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في أستراليا ارتفع قليلا إلى 57 نقطة في الشهر الماضي من 56.9 نقطة في شهر يناير/كانون الثاني.



وارتفع أيضا نشاط مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأسترالي إلى 56.2 نقطة خلال فبراير/شباط من القراءة السابقة عند 53.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي على نحو سلبي بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش عند 0.7623، وسجل أعلى سعر عند 0.7635 وأقل سعر عند 0.7584.