شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يتجه نحو مزيد من الارتفاع رغم ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي يتلقى دعما من التوقعات بشأن صناعة السيارات الكهربائية.



وتواصل شركات صناعة السيارات تأمين إمداداتها من النيكل الذي يستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية.



وتشهد صناعة السيارات الكهربائية طفرة وتنافسية شديدة بين الشركات من أجل الفوز بنصيب الأسد من هذه الكعكة الواعدة لا سيما أن "تسلا" الأمريكية بدأت تواجه منافسة شرسة من شركات عالمية تسعى لإنتاج سيارات تعمل بالبطاريات.



وفيما يتعلق بـ"تسلا"، أعلن المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" إتاحة شراء سيارات "تسلا" الكهربائية مقابل العملة الرقمية البيتكوين.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 16526 دولارا للطن.