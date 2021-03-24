شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بحوالي مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.9 مليون برميل إلى 502.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.7 مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بنحو 0.2 مليون برميل إلى 232.3 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات بنحو 3.8 مليون برميل إلى 141.6 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة في مخزونات النفط بحوالي 2.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.