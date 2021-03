القصة الكاملة للسفينة الجانحة في قناة السويس.. وأول تعليق من رئيس الهيئة.. وارتفاع أسعار النفط عالميا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.

ووجه رئيس الهيئة، في بيان، رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشدداً على أن قناة السويس لاتدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

ووقع الحادث صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

فور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة ٨ قاطرات أبرزهم القاطرة بركة ١ بقوة شد ١٦٠ طن حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الإتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة ٤٠٠ متر، وعرضها ٥٩ متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية ٢٢٤ ألف طن.

وتهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة، مؤكدين على التزامنا بموافاتكم بتطورات الموقف أولاً بأول.

ارتفاع أسعار النفط

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 2.45% خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، مع تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة بنمية عن مسارها، بحسب وكالة بلومبرج.

وارتفع خام برنت إلى 62.28 دولار للبرميل بقيمة 1.49 دولار بعد تراجع خلال الجلسات الماضية، وفقًا لبيانات بلومبرج.

وقالت الوكالة إن تعطل الملاحة قد يسبب اضطرابًا في سلاسل إمداد الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن شركات التكرير الأوروبية والأمريكية التي تعتمد على الممر المائي الحيوي لشحنات نفط الشرق الأوسط قد تضطر إلى البحث عن إمدادات بديلة في حالة استمرار توقف الملاحة.

وأضافت أن تدفقات النفط الخام من حقول بحر الشمال الأمريكية المتجهة إلى آسيا قد تتوقف هي الأخرى.

وتعتبر قناة السويس ممرًا هامًا للتجارة في العالم إذا تربط الشرق الأوسط بأوروبا وأمريكا.