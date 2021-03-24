شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع في بداية الجلسة رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر طلبات السلع المعمرة بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.7%.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح بالأمس أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكن وزيرة الخزانة "جانيت يلين" صرحت بأنها تتوقع بلوغ وتيرة التوظيف الكاملة في عام 2022.



هذا، وقد ارتفع سهم "إنتل كورب" بعد إعلان الشركة الأمريكية عن نيتها استثمار 20 مليار دولار لبناء مصنعين للرقاقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 295 نقطة) إلى 32713 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3927 نقطة، في حين انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 13200 نقطة.