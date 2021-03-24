شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «دي إكس بي» يعتمد تحويل ديون «مراس» إلى أسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتمد مجلس إدارة شركة «دبي إكس بي إنترتينمنتس»، قراراً خطياً بالتمرير لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية للشركة، ومنها الموافقة على تحويل الدين ذي الأولوية من «مراس» إلى 53.39 مليار سهم عادي بقيمة درهم واحد في الشركة بسعر تحويل قدره 0.08 درهم للسهم الواحد.

وأشارت الشركة إلى أن مجلس إدارتها اعتمد قراراً خطياً بالتمرير بتاريخ 23 مارس/آذار الجاري، لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بتاريخ 9 مارس 2021، وتشمل تعديل المادة 5/1 من النظام الأساسي للشركة.

وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالإنابة وأي شخص آخر مفوض من قبلهم، مجتمعين أو منفردين بالسلطة المفوضة لاتخاذ جميع الخطوات واعتماد جميع القرارات اللازمة حسب الاقتضاء لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية على سبيل المثال تنفيذ التحويل، وإصدار أسهم التحويل ذات الصلة، تعديل النظام الأساسي للشركة بما في ذلك تقديم طلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع للحصول على شهادة تؤكد زيادة رأس المال والموافقة على إصدار الأسهم الجديدة.